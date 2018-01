Volotea, i dati del 2017

Genova - Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa, è la 5° low-cost più puntuale in Europa, secondo il rapporto mensile pubblicato a dicembre 2017 da FlightStats, l’agenzia indipendente americana che valuta le performance del mondo dell’aviazione.



«Volotea, classificatasi quinta in Europa tra le compagnie aeree low-cost più puntuali durante il mese di dicembre 2017, ha operato in quel periodo 3.200 voli. Secondo le statistiche mensili pubblicate da FlightStats, l’agenzia americana indipendente specializzata nelle performance del settore aviation, il tasso di puntualità del vettore è stato dell’80%. In aggiunta, Volotea è una delle compagnie aeree con il più basso tasso di cancellazione voli al mondo. Il tasso di regolarità del vettore è del 99,9%, ciò significa che Volotea ha operato più di 44.500 voli, cancellandone solo 49 lo scorso anno. Nel 2017 Volotea ha registrato nuovamente un significativo incremento sia nel numero di voli operati, sia nel volume di passeggeri trasportati, attestandosi per il secondo anno di fila tra le low cost cresciute più velocemente nell’Unione Europea».



Volotea, infine, è tra le dieci compagnie aeree al mondo che hanno lanciato il maggior numero di rotte nel 2017. Per il secondo anno consecutivo, Volotea ha raggiunto un tasso di raccomandazione tra i suoi passeggeri del 90%. «I tassi di puntualità della nostra compagnia sono il risultato della nostra professionalità, delle nostre performance efficienti e della capacità di offrire ogni giorno ai nostri passeggeri un'esperienza di qualità sempre a prezzi molto competitivi», ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. FlightStats, parte di FlightGlobal, è leader nella fornitura di dati real-time in ambito aviation commerciale a livello globale per singoli utenti e compagnie.