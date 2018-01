Lavori sull´A7 e l´A10: il programma delle chiusure

Genova - Autostrade per l'Italia comunica che, per lavori di riqualifica delle barriere laterali sul viadotto "Polcevera" e di risanamento della calotta della galleria "Coronata",

-per due notti consecutive, con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di lunedì 22 alle ore 06:00 di mercoledì 24 gennaio;

-per una notte, dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di giovedì 25;

-per una notte, dalle ore 21:00 di giovedì 25 alle ore 06:00 di venerdì 26 gennaio;

-per una notte, dalle ore 22:00 di venerdì 26 alle ore 06:00 di sabato 27 gennaio

saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A7 Serravalle-Genova sarà chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona per chi proviene da Milano ed è diretto a Savona. Pertanto, chi proviene da Milano, sarà canalizzato obbligatoriamente verso l'uscita di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova e potrà eventualmente rientrare in autostrada a Genova Pegli, sulla A10 Genova-Savona, riprendendo l'itinerario originario;

-sulla A10 Genova-Savona sarà chiusa la stazione di Genova Aeroporto, in entrata verso Savona ed in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova.

In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata di Genova Pegli, sulla A10 Genova-Savona e l'uscita di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova.