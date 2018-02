Per lavori di pavimentazione chiuso il tratto allacciamento A7-Aeroporto

Genova - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A10 Genova-Savona, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 5 alle ore 06:00 di mercoledì 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova Aeroporto in direzione di Savona, per lavori di pavimentazione.



«Pertanto, chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova e dalla A12 Genova-Sestri Levante ed è diretto verso Savona, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 verso l'uscita della barriera di Genova ovest, da dove dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare alla stazione autostradale di Genova Aeroporto, per proseguire in direzione di Savona».