«Ci auguriamo non sia una passerella elettorale»

Il Pd sulla presentazione del progetto di riqualificazione dell'ex mercato di Corso Sardegna

Genova - «Apprendiamo che domani mattina il progetto di riqualificazione dell'ex Mercato di Corso Sardegna verrà illustrato ai giornalisti alla presenza delle istituzioni. Peccato che nella conferenza stampa non siano state coinvolte quelle realtà che, insieme alle istituzioni, hanno reso possibile un percorso partecipato, e condiviso fino a ieri, per restituire il patrimonio dell'ex mercato di Corso Sardegna alla città»: lo ha spiegato il Pd tramite una nota.



«Positiva invece la collaborazione tra Comune e Municipio su ogni passo avanti nel recupero e nella valorizzazione di uno spazio vitale per il quartiere: dopo il restauro della facciata principale, la struttura è stata aperta ai cittadini. Ci auguriamo, però, che quella di domani non si trasformi in una passerella elettorale. L'impegno per la riqualificazione del Mercato non deve venir meno all'indomani del 4 marzo. Negli anni scorsi, grazie al buon governo della città e del Municipio, la struttura, nella fase delicata post-alluvione, è stata aperta ai cittadini in occasione di iniziative pubbliche. Ora che le opere di sicurezza idrogeologica stanno procedendo, grazie agli interventi finanziati dal Governo, l'amministrazione comunale deve mettere in campo progetti concreti per la riqualificazione dell'ex Mercato».