`Genova si Muove` nella capitale, Bucci: «Saranno il nostro braccio a Roma»

Le richieste del sindaco: «Finanziare il PUMS, far partire il "Patto per Genova"e il Waterfront di Levante»

Genova - Tante le personalità di spicco che hanno partecipato alla serata organizzata dall'associazione "Genova si Muove". Un'associazione che nasce dall'omonimo gruppo Facebook, creato mesi fa da Francesco Maresca, oggi consigliere comunale.



«Genova si Muove è stato un mezzo e uno strumento per la crescita di Genova, oltreché per la mia personale» introduce Maresca. «Grazie a loro sono diventato consigliere comunale con delega al Porto. Liguria si Muove? Credo che la Liguria sia stata d'esempio per Genova, ma credo che anche Genova possa essere un esempio per la prossima Liguria. Magari un domani ci potrà essere una Liguria si Muove, ma per i prossimi cinque anni si lavora per Genova».



Tra i presenti anche il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha accolto Maresca nella lista Vince Genova alle scorse comunali. «La nostra scommessa oggi è far tornare Genova una grande città. Dev'essere una realtà e ce la dobbiamo fare». Bucci che non ha perso l'occasione per spronare i cittadini al voto della coalizione del centrodestra per rappresentare le istanze genovesi e liguri nella capitale. «Per noi è vitale la rappresentanza di politici liguri giù a Roma. Abbiamo bisogno del nostro braccio nella capitale, ci garantirebbe investimenti, supporto e la legislazione che serve per far tornare Genova una grande città. Quale sarebbe la prima cosa che chiederei loro? Abbiamo bisogno di un finanziamento per tutta la mobilità, dobbiamo finanziare il PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), ma dobbiamo anche far partire il "patto per Genova" e i finanziamenti per il Waterfront di Levante» ha concluso il sindaco.