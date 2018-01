«I valori della Resistenza sono patrimonio di tutti i genovesi»

Lo hanno spiegato il Pd in comune a Genova e il consigliere Alessandro Terrile dopo la mozione sui valori dell'Antifascismo

Genova - «Oggi siamo arrivati a un documento condiviso che impegna quest'aula e l'amministrazione nella difesa e nella promozione dei valori della Resistenza antifascista e della Costituzione repubblicana. Ringraziamo i gruppi che hanno contribuito a raggiungere questo risultato, un buon segnale per il Consiglio e soprattutto per la città di Genova. Riteniamo molto gravi le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia, Alberto Campanella, in fase di dichiarazione di voto»: lo ha spiegato il gruppo Pd tramite una nota.



Documento - «Non è accettabile che questo documento venga definito "incostituzionale". Si tratta prima di tutto di un'offesa verso i consiglieri che hanno contribuito ad arrivare al documento unitario. Un'offesa anche al segretario generale del Comune che vigila sulla correttezza istituzionale dei documenti presentati e approvati in Sala Rossa. I valori della Resistenza sono patrimonio di tutti i cittadini genovesi, attuali oggi come ieri. E sono alla base della nostra Costituzione», ha concluso il Pd.



Valori - Sul tema dell'Antifascismo si è espresso anche il consigliere comunale del Pd, Alessandro Terrile: «Già dalla settimana scorsa speravamo in una convergenza della mozione che non era di sinistra ma che ribadiva i valori della resistenza e che chiedeva al Comune di con concedere spazi ai movimenti razzisti, omofobi, neo fascisti. Peccato che non si sia raggiunta l'unanimità per la decisione dei tre consiglieri di Fratelli d'Italia. Non è la prima volta che quest'aula si divide proprio sul valore della Resistenza, penso a quando Cesare Campart nell'ottobre del 1985 per due volte rinunciò all'elezione a Sindaco perchè eletto con i voti determinanti del movimento sociale italiano e quindi rifiutò». Terrile ha poi parlato della manifestazione del 3 febbraio: «Mi auguro sia pacifica. Le forze democratiche che hanno votato questa mozione devono utilizzare tutti gli strumenti per arginare i movimenti che speculano sulle emergenze».