«Il bando del Comune per il Municipio Centro Ovest a due giorni dal voto è un tranello»

Così Mariano Passeri candidato di Liberi e Uguali

Genova - Mariano Passeri, candidato per Liberi e Uguali nel Municipio Centro Ovest ha «attaccato», la decisione del comune di presentare il bando pubblico per la concessione di finanziamenti a favore di attività commerciali e artigianali, già esistenti a due giorni dalle elezioni.



«In piena allerta neve arancione e a due giorni dalla data del voto nel nostro Municipio, l'attuale giunta pensa bene che sia opportuno sfruttare il proprio ruolo istituzionale convocando a Tursi la presentazione di un "bando pubblico per la concessione di finanziamenti a favore di attività commerciali e artigianali già esistenti nel municipio Centro Ovest. Ci sembra che la mossa, nelle tempistiche e nel contesto dato, sia ampiamente di cattivo gusto e si giudichi da sé. Il nostro Municipio e i suoi cittadini non hanno certo bisogno di mancette elettorali né il loro voto può essere comprato con la promessa, che giunge proprio a due giorni dal voto, di elargire finanziamenti – ha aggiunto - Il nostro Municipio e il suo territorio hanno piuttosto bisogno di proposte serie che permettano davvero il rilancio delle attività e del commercio di vicinato, messo invece ulteriormente in crisi e in difficoltà anche da politiche come quelle in pieno stile proibizionista imposte dall'ultima ordinanza sindacale su Sampierdarena».



«L'assessore Bordilli - che presenterà il bando ed è il primo proponente della sopracitata ordinanza - e l'intera giunta dovrebbero piuttosto occuparsi con costanza di quelle attività che, per citare un solo esempio, hanno direttamente a che fare con la piaga del gioco d'azzardo - e quindi il terribile fenomeno della ludopatia - e che in alcune zone dei nostri quartieri costituiscono la principale fonte di degrado di quelle aree. Prorogare le concessioni alle sale slot in Regione e non occuparsi di queste problematiche in Comune è invece ciò che sceglie di fare la maggioranza di centrodestra, salvo poi sotto elezioni ricordarsi di gettare un amo, con giochetti da peggiore politica. Siamo sicuri che i cittadini di Sampierdarena e San Teodoro non cadranno in questi tranelli e pensiamo che meritino di essere amministrati da chi davvero abbia voglia di provare a risolvere i problemi e non di prendere in giro i cittadini».