«Il sindaco Bucci organizza incontri che servono da campagna elettorale»

Così Pd e Lista Crivello sulle elezioni del Municipio Centro Ovest

Genova - «La campagna elettorale è entrata ormai nel vivo. Anche per il sindaco Marco Bucci, il quale, pur rivendicando da sempre la propria natura di "tecnico" e sottolineando la differenza rispetto ai politici "di professione", sta utilizzando il suo ruolo istituzionale per dare occasione ai candidati della propria maggioranza di far campagna. Come mai il sindaco ha deciso di organizzare il primo appuntamento della "giunta itinerante" proprio nel Centro Ovest? Ha a cuore il futuro di Sampierdarena o è in piena campagna elettorale? In questa parte della città, gli elettori, oltre che per le politiche, saranno chiamati anche a decidere il nuovo governo del Municipio»: lo hanno spiegato Gruppo PD Comune Genova e Gruppo Lista Crivello Insieme in Comune



«L'incontro itinerante vedrà naturalmente protagonisti, insieme alla giunta Bucci, il Commissario straordinario del Municipio, che sembra, come dichiarazioni ai giornali del Commissario della Lega Nord Senarega, il possibile candidato del centrodestra alla presidenza del Municipio - hanno aggiunto - Si tratta di un'ipotesi che, se confermata, evidenzierebbe una chiara incompatibilità tra i due ruoli, come sottolineato da una lettera del capogruppo Crivello al primo cittadino (in allegato ) a cui non è ancora seguita risposta: secondo lo Statuto del Comune, infatti, il Commissario dovrebbe limitarsi all'ordinaria amministrazione dell'ente. E non certo farne il candidato alla presidenza».