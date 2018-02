«Importante per il tessuto sociale e la salvaguardia dei dipendenti»

Così Falcidia sulla fusione tra Stabile e Archivolto

Genova - «Esprimo una grande soddisfazione per la fusione dei teatri Stabile e Archivolto, ancora prima che da Commissario, da cittadino di Sampierdarena»: lo ha dichiarato Renato Falcidia (Lega), commissario del Municipio Centro Ovest.



«Questa fusione è stata un lavoro lungo che porta allo Stabile un valore aggiunto importante quale è l'Archivolto e salva lo stesso dal rischio di una crisi irreversibile. Si mantiene, inoltre, una solida presenza culturale nel tessuto sociale di Sampierdarena e questo è un ulteriore motivo di soddisfazione per noi tutti, salvaguardando uno dei teatri più importanti di Genova, non solo per quello che rappresenta per il quartiere, ma anche per la sua importanza a livello architettonico e storico. In ultimo, ma non certo meno importante, si riuscirà a mantenere in organico tutti i dipendenti, evitando qualunque rischio di licenziamento. Un risultato molto importante per tutta l'amministrazione regionale e comunale, simbolo del grande lavoro portato avanti dalla giunta Toti e in particolare dall'assessore alla cultura Ilaria Cavo, dopo anni di verifiche e valutazioni di sostenibilità economico».