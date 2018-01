«Per l´Ilva di Cornigliano comincia una nuova epoca»

Genova - «Oggi è un anniversario particolare, commemoriamo Guido Rossa ucciso 39 anni fa dalle Brigate Rosse. Parliamo di un sindacalista che ha lottato e perso la vita per rinnovare quel patto sociale che ci vede tutti qua tutti uniti»: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, presente all’Ilva di Cornigliano.



Lavoro - «Per lo stabilimento genovese - ha aggiunto il governatore ligure – sta cominciando una nuova epoca, è in corso una trattativa complessa a cui partecipiamo con attenzione e determinazione ma oggi anche con qualche ottimismo di vedere l’acciaio confermato come una grande produzione del nostro Paese e l’Ilva come uno dei poli produttivi di questo settore».



Democrazia- Toti, infine si è soffermato sul tema della democrazia: «Credo che combattere ogni tipo di totalitarismo sia l'obiettivo di chiunque faccia politica. L'importante è essere all'altezza di chi li ha combattuti per la democrazia, senza utilizzare slogan vuoti per nascondere il vuoto delle proprie idee e difendere qualche privilegio di troppo».