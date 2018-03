«Punti Cardinali», domani al Teatro Modena

Genova - Serata d'eccezione a Genova con lo spettacolo Key Points (Punti Cardinali) prodotto da Alex Atzewi che venerdì 16 marzo alle ore 21 vedrà sul palcoscenico del Teatro Modena di Sampierdarena grandi nomi della danza internazionale.



Infatti questa volta assieme alla Atzewi Dance Company il pubblico genovese avrà il piacere di vedere esibirsi la bellissima Roberta Siciliano, la ballerina / modella attualmente impegnata nell'NCPA a Pechino, e Fernando Troya, danzatore e coreografo spagnolo molto apprezzato in tutto il mondo. Con loro ci sarà anche il genovese Alekseij Canepa, ballerino solista presso Delattre Dance Company di Mainz, in Germania.



Key Points (Punti Cardinali) è l'ultima creazione di Alex Atzewi , nata in occasione della II Edizione del Festival dei Punti Cardinali nel Parco di Taino, sul Lago Maggiore, ed è una creazione di danza contemporanea in un atto unico di circa un'ora, creato per sette danzatori dove spiccano i ruoli solistici in questo caso sostenuti da Roberta Siciliano, Fernando Troya e Alekseij Canepa.