«Un PR per la donazione di sangue»

Lilli Lauro lancia l'appello alla presentazione del progetto "casa del donatore"

Genova - «La figura del PR per promuovere la donazione di sangue tra i giovani»: è il senso della proposta lanciata dalla consigliera delegata ai rapporti istituzionali Lilli Lauro per invogliare i giovani a frequentare la casa del donatore di sangue, progetto all'avanguardia presentato questa mattina a Palazzo Tursi dalle associazioni di volontariato Avis e Fidas Genova, in collaborazione con l'amministrazione comunale.



«Siamo riusciti a mettere insieme Fidas e Avis, importantissime realtà del settore no profit. Però non basta. C'è bisogno di nuovi donatori e i giovani spesso hanno informazioni distorte o ne hanno paura. Con la creazione dell'addetto alle pubbliche relazioni 'pro donazione' si potrebbe, attraverso strade innovative e creative, spingere i ragazzi a donare il sangue. Né più né meno della stessa figura che opera per promuovere le discoteche, il PR potrebbe essere strategico perché la sensibilizzazione da sola non basta, bisogna fare scelte più efficaci per attrarre potenziali donatori. E' necessario rinnovarsi e costruire nuovi stimoli intorno a un gesto prezioso e determinante per salvare una vita».