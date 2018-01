Genova - Domani alle 18, nel 18° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, funzione religiosa nella Chiesa San Croce e San Camillo 1 presso il Tribunale.



«La Messa è la continuazione di una tradizione dei Socialisti Liguri che in epoca di "damnatio memoriae" si ritrovavano a ricordare il Segretario Nazionale del PSI on. Bettino Craxi in occasione della celebrazione in suffragio tenuta da don Gianni Baget-Bozzo – ha dichiarato Giuseppe Vittorio Piccini Segretario regionale della Liguria del NUOVO PSI - Oggi bisogna anche saper andare oltre. I Moderati e i Riformisti rivendichino la loro Storia. I Socialisti Liberali genovesi incontreranno i Capigruppo dei Partiti Moderati e gli Eletti nel Consiglio Comunale di Genova, a loro accomunati dalla militanza nel PSI craxiano, affinchè chiedano al Sindaco Marco Bucci una strada intitolata a Bettino Craxi come già avvenuto in una Città emblematica come Sesto San Giovanni».



«Cosa ha rappresentato Craxi nella Storia Italiana? La difesa della Libertà e dell'Individuo. L'esigenza di modernizzazione del sistema Politico e Costituzionale del Paese ridando funzionalità democratica ai Partiti. La garanzia di governabilità con un Presidenzialismo elettivo abbinato al massimo di decentramento e partecipazione possibile – ha proseguito - Un Riformismo capace di dare risposta a Diritti e Doveri dei Cittadini nell'alveo della tradizione del Socialismo Democratico e Liberale Europeo. La proposta politica di Bettino Craxi è ancora attuale in un'Italia corrosa dall'antipolitica che la spinge verso il baratro del Caos economico e sociale e della marginalizzazione in Europa».