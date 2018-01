A lezione da Garassino, comincia il percorso formativo dei nuovi agenti

Genova - Negli scorsi mesi è stato messo a bilancio un milione di euro per l'assunzione in Polizia Municipale. «Una somma di denaro utile all'assunzione di 34 vigili urbani, che andranno a comporre un nucleo operativo che garantirà una copertura più ampia» aveva commentato ai nostri microfoni Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza del Comune di Genova.



Oggi, è cominciato per le nuove leve il percorso formativo che l’assessore aveva già in passato introdotto. «Abbiamo voluto esserci, io come assessore e la dottoressa Bocchiardo come comandante vicario, per far capire quanta importanza abbiano questi nuovi agenti».



«Un’importanza – specifica Garassino attraverso il proprio profilo Facebook - tanto per rimpolpare i distretti in sofferenza, viste le molteplici richieste dei cittadini. Ma anche per creare questo nucleo vivibilità di cui abbiamo tanto parlato, che è fondamentale per dare una risposta veloce al cittadino sulle problematiche territoriali».