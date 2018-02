Amiu, il Pd sul piano industriale: «Forte preoccupazione»

Genova - «Esprimiamo forte preoccupazione per il piano industriale di Amiu, presentato in Commissione consiliare. Nessuna risorsa è stata prevista per la costruzione degli impianti necessari (impianto di trattamento dei rifiuti e biodigestore). Ci sono solo 200.000 euro per la semplice progettazione del biodigestore a Scarpino»: lo ha spiegato il Gruppo PD in Comune a Genova.



Impianto - «In tutto il mondo civilizzato si chiudono le discariche. Genova invece punta tutto sulla riapertura di Scarpino, prevista a maggio 2018. Al di là della verifica dell'impegno, invece di parlare di discarica, non avrebbe senso parlare di polo impiantistico? Anche perché solo un polo impiantistico con degli investimenti può garantire un servizio efficiente ai genovesi per la raccolta dei rifiuti. Senza impianti, Amiu sarà ancora costretta a portare le risorse fuori regione, con aggravio di costi a carico dei cittadini. Il piano industriale AMIU si regge su aumenti di ricavi e diminuzione di costi "teorizzati", ma non certi».



Rifiuti - «Sempre sul Piano Industriale, per agevolare il conferimento da parte dei cittadini e diminuire l'abbandono dei rifiuti in città, riteniamo necessario che nelle Isole Ecologiche si preveda una divisione dei flussi degli utenti fra chi consegna materiali occasionalmente e chi invece vi si reca abitualmente e per lavoro», ha concluso il Pd.