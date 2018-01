Antifascisti aggrediti, Cgil: «Adesso basta, bisogna intervenire»

Genova - «La violenta aggressione subita da alcune persone che stavano attaccando manifesti venerdì sera da parte di un gruppo di neofascisti, è soltanto l'ultimo fatto, in ordine temporale. Sono troppi ormai i casi che si stanno verificando nella nostra città e non possono più essere catalogati come "episodi" isolati»: lo ha affermato in una nota la Cgil Genova.



«Non abbiamo volutamente fatto loro pubblicità quando le nostre sedi son state oggetto di scritte e volantinaggi oltraggiosi. Ma ora si sta superando ogni limite – ha aggiunto - La sottovalutazione dei fatti precedenti non può più essere tollerata! Non lo sarà da noi, che abbiamo l'antifascismo nel nostro dna e che ricordiamo benissimo le parole che il 30 giugno 1960 pronunciò a Genova Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica».



«Non servono nuove leggi per intervenire, basta applicare quelle che ci sono e che definiscono il fascismo un reato. Non può esserlo dalle Istituzioni locali, democraticamente elette – ha proseguito la Cgil - Il Consiglio Comunale si appresta a discutere (e probabilmente a votare a maggioranza) un ordine del giorno pilatesco che non prende una posizione precisa. Non è più il tempo di mediazioni. Non si può continuare a mettere sullo stesso piano, anche dal punto di vista storico e quindi commemorativo, chi diede la vita per la libertà e chi fu la mano armata dei nazisti e dei loro servi fascisti. Il Sindaco è anche presidente del Comitato provinciale Antifascista: prenda una netta posizione di condanna e dimostri di meritare questa carica. Genova è Medaglia d'oro per quanto i suoi cittadini fecero nel 1945: non è un problema di destra o sinistra, la libertà e la democrazia sono valori universali, antiteci al fascismo. Oltre a dare una sincera e concreta solidarietà alle vittime di questa aggressione, promuoviamo con i propri delegati ed i propri gruppi dirigenti un momento di approfondimento sul valore dell'antifascismo e dell'antirazzismo, per il pomeriggio del giorno 24 gennaio presso la Sala Chiamata del Porto».



«Serve un profondo e capillare lavoro sociale, culturale, informativo, servono politiche che superino le diseguaglianze e promuovano la tolleranza, ma non va assolutamente trascurata la vigilanza e la mobilitazione – ha concluso la Cgil Genova - Ciò che i nostri genitori e i nostri nonni hanno sconfitto 70 anni fa, non tornerà».