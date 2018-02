Ascensore di Quezzi, Remuzzi: «Allo studio il cambio di temporizzazione»

Genova - «Ho ricevuto conferma dall'assessore Balleari, che ringrazio di aver dato seguito a mia interrogazione, che è attualmente allo studio il cambio di temporizzazione dell'ascensore di Quezzi, una richiesta fatta dai cittadini del quartiere e dalle attività economiche della zona»: lo ha annunciato Luca Remuzzi, consigliere comunale della Lega e presidente della commissione "Sviluppo economico".



«L'originario provvedimento per la diminuzione di temporizzazione oraria era stato deciso per limitare i costi di esercizio e l'usura dei componenti dell'impianto a fronte di un numero di passeggeri ritenuto modesto e quindi economicamente poco sostenibile. Adesso, grazie alla mia interrogazione e all'interesse dell'assessore, è in studio il cambio di temporizzazione, che ridurrà a 2 minuti il tempo medio di attesa, con un picco massimo di 4 minuti qualora l'ascensore sia appena partito; un minutaggio esiguo se si pensa che attualmente il tempo di attesa medio è di 3,5 minuti con picchi di 7 minuti alcune volte. Come è chiaramente stato espresso dagli abitanti, anche durante il sopralluogo fatto di recente con l'assessore Rixi, l'ascensore è essenziale per i residenti e per gli operatori commerciali: come gruppo Lega ci riteniamo quindi soddisfatti per avere ancora una volta reso un servizio utile e ascoltato le istanze dei cittadini».