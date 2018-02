Attacco hacker a Salvini: «Se arrivo a 1000 like mi raso a zero»

Genova - “Se arrivo a 1000 like mi raso a zero”. Lo ha scritto Matteo Salvini, ah no; si è trattato per la verità di un'infiltrazione informatica sul profilo Facebook del leader della Lega. Gli hacker che avrebbero rivendicato l'atto hanno utilizzato l' hashtag, #AnonPlus, che rimanda probabilmente allo stesso collettivo.



Il profilo Facebook del leader leghista è rimasto fino alle 23.00 nelle mani degli hacker che hanno pubblicato una serie di messaggi, tra il goliardico e il provocatorio e raccogliendo migliaia di interazioni e commenti. La maggior parte degli utenti si è però subito accorta che c'era qualcosa che non andava.



Ma il segretario della Lega non è il primo che viene preso di mira dagli hacker, qualche giorno fa infatti era stato violato il database del Partito Democratico e pubblicato i dati personali degli iscritti. Salvini quest'oggi inoltre sarà proprio a Genova in visita al mercato comunale di Sampierdarena.