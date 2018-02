Bagnasco confermato alla guida dell´Arcidiocesi. Gli auguri del presidente della Regione

Genova - Il Presidente della Giunta regionale, a nome della Regione Liguria, si felicita con il Cardinale Angelo Bagnasco per la conferma nel governo pastorale dell'Arcidiocesi di Genova per altri due anni, annunciata oggi da Papa Francesco.



Messaggio - «Rivolge al Cardinale Arcivescovo le più sentite e sincere congratulazioni, nella certezza di interpretare il sentimento di tutti i genovesi e di tutti i liguri che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la sollecitudine di Angelo Bagnasco per la comunità, in particolare per i temi sociali e del lavoro. Per questo, e avendo ancora ben vivo il ricordo dell' entusiasmo con cui Genova e la Liguria hanno accolto il Santo Padre in visita nel maggio scorso, il Presidente della Regione Liguria augura buon lavoro per i prossimi due anni al Cardinale: che il suo ministero possa continuare nello spirito dei 12 anni già passati alla guida dell'Arcidiocesi e nel segno dell'amicizia con le istituzioni, oggi più salda che mai».