Balleari accetta la sfida della Meloni: «Lusingato e onorato»

Genova - Stefano Balleari risponde presente alla chiamata di Giorgia Meloni. Il vicesindaco di Genova correrà da capolista di Fratelli d'Italia per la Camera dei Deputati (collegio 2). «Ne sono profondamente lusingato e onorato» commenta ai nostri microfoni.



Un'ipotesi che Balleari, per certi versi, non si aspettava: «Giorgia mi ha chiesto di candidarmi per rappresentatività e conoscenza del territorio. Devo ammettere che sono molto preso dal mio incarico attuale, però offro volentieri il mio servizio alla causa perché in fondo sono dieci anni che mi occupo di questo territorio e lo conosco molto bene».



Parole allineate al pensiero di Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. «Le scelte sono basate sulle competenze e sul territorio. Persone radicate che hanno già dimostrato di avere a cuore i problemi della gente. A tutti loro va la mia stima e il mio personale ringraziamento per aver accettato la candidatura. Sono sicuro che tutti insieme abbiamo costruito una squadra seria, competitiva in grado di rappresentare al meglio le esigenze della nostra Liguria».