Balleari concede il bis al Tao: chiusa la campagna elettorale di Fratelli d´Italia

Genova - Oramai è diventata tradizione per Stefano Balleari: non c'è campagna elettorale che non venga conclusa con amici e colleghi al Tao di via Gabriele d'Annunzio. Il vicesindaco di Genova, in corsa alla Camera, dopo la vittoria alle comunali si concede il bis e lo fa con la propria classe.



Si chiude così, oltre quella di Balleari, la campagna elettorale di Fratelli d'Italia che correrà al Senato con Antonio Opicelli, Debora Mognol, Alberto Campanella e Cristina Cecconi; mentre in lista alla Camera ci saranno Massimiliano Jacobucci, Sara Serafini, Valeriano Vacalebre, Luana Bezzi (Liguria 1: Imperia - Savona - Sestri) e Stefano Balleari, Maria Grazia Frijia, Antonio Gambino, Patrizia Altobelli (Liguria 2: Genova - La Spezia).