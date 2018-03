Genova - «Non sono stato eletto in Parlamento ma non sono dispiaciuto. Non volevo essere candidato, l’ho fatto soltanto per spirito di servizio. Sono contento di essere il vicesindaco e assessore alla Mobilità del comune di Genova»: lo ha dichiarato in un video tramite la sua pagina Facebook Stefano Balleari di Fratelli d’Italia.



Lavoro - «E’ stato un onore essere capolista di un partito nazionale e ho lavorato con il solito impegno che mi contraddistingue ma ammetto che avrei avuto un certo dispiacere a lasciare Genova e il mio lavoro. Ringrazio tutti per il sostegno che ho ricevuto, per la fiducia e per aver votato Fratelli d’Italia. Continuo a lavorare con lo stesso impegno che mi contraddistingue per rilanciare Genova».