Bilancio di previsione, Pd e Lista Crivello: «Non rispetta i municipi»

Genova - «Il Bilancio di previsione del sindaco Bucci non piace. E non solo al centrosinistra. Constatiamo il voto contrario al documento nei Municipi guidati da una maggioranza di centrosinistra, ma anche dove governa il centrodestra non c'è stato un consenso unanime: nel Municipio Levante alcuni consiglieri di destra sono usciti dall'aula al momento della votazione, mentre in Bassa Valbisagno il centrodestra si è astenuto»: lo hanno dichiarato Gruppo PD Comune Genova

Lista Crivello.



Fondi - «Il sindaco e la sua giunta hanno scelto di centralizzare le risorse: un dato di fatto che testimonia quanto il sindaco e la sua giunta non abbiano ancora compreso il ruolo strategico dei Municipi nell'amministrare il territorio. Dalla lettura del bilancio i fondi autonomi a disposizione dei Municipi tornano al minimo storico di 281mila Euro, quando la precedente giunta li aveva portati a 681mila: tale decisione riduce di fatto l'autonomia municipale nelle scelte sugli interventi necessari nei singoli territori, provocando l'incapacità di rispondere alle segnalazioni e alle richieste dei cittadini che hanno eletto i propri rappresentanti in Municipio, insieme all'impossibilità di effettuare una programmazione nel proprio territorio».



Politiche - «Un bilancio orientato nel senso da noi sperato avrebbe dovuto individuare nei Municipi il "perno" su cui basare le politiche di comunità, ai quali la nostra città deve comunque corrispondere. L'azione dei Municipi, invece, viene minimizzata e derubricata alla semplice gestione di servizi», hanno concluso.