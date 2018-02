Borgo Renà, Muzio: «La Regione disponibile ad intervenire»

Genova - «L'assessore Giacomo Giampedrone ha comunicato quest'oggi la disponibilità di Regione Liguria ad intervenire con risorse proprie per supportare la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del litorale e del borgo di Renà, nel Comune di Sestri Levante»: lo ha reso noto Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell'Ufficio di Presidenza, in esito ad un'Interrogazione discussa nel corso dell'odierna seduta di Consiglio. L'Interrogazione era stata depositata da Muzio il 18 gennaio scorso, giorno successivo alla forte mareggiata che aveva colpito la costa di Riva Trigoso e che aveva causato danni anche alla massicciata che sorregge la passeggiata e il campo sportivo "La Secca" di Moneglia.



«Il quadro che è emerso – ha proseguito Muzio – è che, se il trend attuale di erosione continuerà, la situazione potrebbe avvicinarsi pericolosamente ad un punto di non ritorno, come afferma testualmente il Piano Regionale di Tutela dell'Ambiente Marino, approvato nel 2012. Per questo l'assessore ha annunciato in aula che la Regione potrebbe attingere anche al fondo per le emergenze derivante dalle accise, con un budget che per il 2018 si stima possa ammontare complessivamente, per l'interno territorio ligure, a 7 milioni di euro».



«Ciò che conta – ha sottolineato il consigliere regionale di Forza Italia – è agire tempestivamente, con una valutazione puntuale delle cause che sono all'origine di questi gravi fenomeni erosivi e, quindi, mettendo in campo interventi incisivi per mitigare in maniera sensibile i rischi che si presentano ogni qual volta si verificano a Renà forti mareggiate. Occorre una diagnosi approfondita per trovare la cura adeguata e, di conseguenza, le risorse necessarie per la messa in sicurezza».



«Quello di oggi - ha concluso - è un inizio di percorso per dare una risposta seria ai residenti, agli imprenditori, alla locale associazione di pesca sportiva, che chiedono maggiore tutela per il patrimonio di bellezza che il borgo e la sua spiaggia rappresentano».