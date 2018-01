Bucci crede nel Porto di Genova: «Sarà l´ingresso principale per la Cina»

Genova - Genova sempre più protagonista nell'Europa: grazie al suo porto, il capoluogo ligure avrà un ruolo strategico di primo piano nella nuova via della Seta del XXI secolo: «Siamo sulla strada giusta, ma è soltanto l'inizio» ammette il sindaco Marco Bucci.



Una sfida che appassiona il primo cittadino genovese: «Guardate la carta geografica, includete il Mediterraneo dentro l'Europa e avrete Genova - non solo al centro dell'Europa - ma anche ingresso principale dell'Europa da sud, che è quello che interessa a tutte le nazioni asiatiche, soprattutto la Cina. Genova deve avere un ruolo primario e siamo qui per ribadirlo oggi».



Il progetto "Belt & Road vedrà 5 mila miliardi di dollari di investimenti nel mondo per la costruzione di una serie di infrastrutture di connessione tra Asia, Europa e Africa. «Per Genova - prosegue Bucci - sarebbero enormi i benefici. Non soltanto per volume dei traffici, ma pensate anche agli anni passati. Quando ci sono rapporti commerciali, esistono rapporti di conoscenza, rapporti di cultura e tanti altri fattori. Su questo Genova conta molto».