Genova - «Oggi non abbiamo potuto approvare il bilancio del comune di Genova perché mancavano quindici consiglieri della minoranza e sei della maggioranza. La città deve pretendere che queste persone vengano sempre quando il consiglio comunale lavora. Domani è prevista alle 14 una seduta straordinaria»: lo ha dichiarato Marco Bucci a margine della conferenza convocata in protezione civile per fare il punto sull’allerta meteo per spiegare la sospensione della seduta a Palazzo Tursi per mancanza di numero legale.



Spiegazioni - Bucci ha poi aggiunto: «Toccherà agli assenti spiegare dove erano (Grillo di Forza Italia in una nota ha dichiarato di essere malato). Per me in questo caso non c’è distinzione tra maggioranza e minoranza, ventuno persone non si sono presentante e questo è un fatto grave – ha proseguito – Genova ha bisogno di consiglieri maturi non di giochi politici».



Social - Marco Bucci ha poi commentato le foto che qualche consigliere ha postato su Facebook: «Un episodio che non dà gloria a questa città».