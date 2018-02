Bucci non vuol sentir ragioni: «Stop Terzo Valico? Così isoliamo Genova»

Genova - Il sindaco di Genova Marco Bucci è intervenuto, a margine della presentazione del progetto di riqualificazione dell'ex mercato di Corso Sardegna, sulla questione Terzo Valico.



In queste settimane si è dibattuto molto sulla possibilità di interrompere i lavori, ma il sindaco non vuole saperne. «È un'ipotesi che non si concretizza nemmeno quando ho i peggiori incubi, o quando non ho digerito oppure quando ho il reflusso gastroesofageo».



«Io non so chi si possa pensare una cosa del genere, - prosegue Bucci - isolare nuovamente Genova è infattibile. Chi lo pensa venga a parlare con me e gli dico quello che penso».