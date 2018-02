Case popolari, istituito un numero verde per denunciare gli abusivi

Genova - Il Comune di Genova, di pari passo con la Regione Liguria, ha istituito un numero verde (800 282 191) per denunciare gli abusivi negli alloggi popolari. «Insieme ad Arte abbiamo deciso di mettere al centro il problema delle occupazioni abusive» introduce Francesca Fassio.



«A Genova la percentuale è molto bassa, se paragonata ad altre realtà nazionali, però - spiega l'assessore alle Case Popolari - ci sembra necessario comunque richiamare legalità nei quartieri popolari. C’è questo fenomeno delle occupazioni abusive soprattutto su appartamenti che non abbiamo ancora messo in ordine, perché mancano i fondi».



A spiegare come funziona è la stessa Fassio. «Risponde una persona a cui si può segnalare il problema in totale anonimato. Con Garassino, Scajola e Cotenna di Arte abbiamo stabilito di fare un tavolo permanente per andare a decidere che intervento fare. L'intenzione è di andare una volta a settimana nel quartiere che riceve più segnalazioni».



Un problema, quello della legalità dei quartieri popolari, che comincia a esistere in zone come Begato. «È l’area un po’ più faticosa da gestire. Abbiamo a che fare sia con italiani, che con stranieri. Solitamente sono morosi che non hanno più diritto ad avere la casa popolare. Far sgomberare è complicato, perché soprattutto in presenza di minori ci sono delle situazioni importanti da tutelare. Stiamo cercando di recuperare tutti i quartieri per renderli - per quanto possibile - più vivibili. Ci sono aree, tipo quella del Cep, che mancano di alcuni servizi (come attività commerciali, ambulatorio, scuola). Sarà nostro compito sopperire a queste mancanze» conclude la Fassio.