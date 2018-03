Caso Iplom a Borzoli, il M5S alza la voce: «I cittadini devono comprendere i rischi»

Genova - Lo scorso 21 febbraio La Repubblica raccontava gli sviluppi del caso Iplom. Nello specifico, l'edizione genovese del quotidiano spiegava come siano cambiate le informazioni sul terreno e lo stato di salute degli alvei dei rivi Pianego e Fegino e del torrente Polcevera. I livelli di idrocarburi - stando a quanto emerso - sono nella norma e la bonifica, quindi, potrebbe non essere più necessaria.



Notizia che ha, per certi versi, sorpreso il Movimento 5 Stelle: «Rimango un po' basito, in aula veniamo a conoscenza delle notizie dai quotidiani» spiega Stefano Giordano. Il consigliere comunale grillino nella giornata di ieri avrebbe voluto presentare un 54, poi non concesso: «In aula doveva essere discussa la determinazione dirigenziale n.151 del 2017 in cui c'erano sette-otto prescrizioni che dovevano passare dall'aula».



«La bonifica - prosegue il pentastellato - sarebbe interessante indirizzarla sulle normative che non vengono applicate nelle aziende ad alto rischio. I cittadini convivono abitualmente con una qualità di vita scadente, come è successo per Borzoli durante lo sversamento del petrolio e riterrei opportuno invece partire proprio da loro. Come? Rendendoli partecipi con un piano di emergenza, facendo verifiche e simulazioni per far sì che i cittadini apprendano che vivere vicino a un impianto ad alto rischio comporta pericoli di vita e di sopravvivenza. È impensabile che un giorno sì e un giorno no, i vigili del fuoco vengano allertati per miasmi dei cittadini di Borzoli» conclude Giordano.