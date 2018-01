Centri sociali a rischio chiusura: Zapata nel mirino

Genova - È passata oggi in Consiglio Comunale la mozione che incorpora tra le sue righe la parola "antifascismo", approvata da tutti i gruppi presenti, eccezion fatta per Fratelli d'Italia (astenutasi). Un esplicito riferimento però è allargato ai centri sociali. «Dobbiamo concentrarci su chi esercita violenza e chi non rispetta le regole del vivere civile. Quindi, anche la problematica dei centri sociali va affrontata proprio a partire da quelle che sono le occupazioni abusive» afferma Davide Rossi, consigliere comunale della Lega Nord.



Il rischio è che questa mozione possa provocare la chiusura di alcune realtà. «Ci sono alcuni centri sociali in cui oggettivamente si svolgono attività poco chiare. Tutte queste situazioni devono finire se vogliamo riappropriarci di una Genova, che punti a essere il principale porto del Mediterraneo». Nelle prossime settimane proprio Rossi ha in programma un'interrogazione in sala rossa. «Nello specifico, mi piacerebbe capire quale sarà il futuro del centro sociale Zapata. Visto che adesso sarà oggetto di riqualificazione nel patto delle periferie, mi piacerebbe capire quale sarà il futuro di questo centro sociale. Ricordo, tra l'altro, che quando c'è stata la possibilità di fare la verifica degli spazi aveva sprangato le proprie porte, non permettendo ai consiglieri comunali e ai tecnici di verificare lo stato di pericolosità della loro struttura. Lo Zapata, come altri centri sociali, hanno dimostrato più volte nel passato di andare a creare situazioni di pericolo anche per i residenti, con manifestazioni non autorizzate. Sfido chiunque ad andare a chiedere ai residenti, vi possono certificare e documentare loro stessi quello che accade da almeno vent'anni».