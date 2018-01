Commissione a Tursi: «Servizi per anziani e disabili in base all´ISEE»

Genova - Si è tenuta quest'oggi a Palazzo Tursi una commissione di aggiornamento sullo stato della procedura dei servizi a domicilio per le persone anziane e disabili. Percorso già avviato dal precedente ciclo amministrativo: «Siamo agli inizi, con tutte le revisioni è una norma che è entrata in vigore il 1 gennaio, ma che - con i nostri correttivi - puntiamo a correggere definitivamente entro alcuni mesi» afferma Francesca Fassio.



L'assessore alle Politiche Educative e alle Politiche Socio-Sanitarie spiega poi le novità: «Si farà un piano individuale su ogni persona, sia disabili che anziani. Valutando tutte le misure di cui può usufruire questa persona. Le novità principali riguardano l'introduzione dell'ISEE e il progetto individuale. Ci si andrà ad occupare nello specifico dei servizi di assistenza a casa. Per fare qualche esempio: badanti per anziani, educatori per disabili e servizi alla persona per l'igiene personale (tipo oss)».



A cambiare sono soprattutto i criteri di selezioni, dunque. «C'erano persone che da trent'anni usufruivano di questo servizio e avevano 90 mila euro di ISEE o anche di più - prosegue la Fassio -, bisogna dare dei criteri perché ci sono famiglie in difficoltà, che non riescono pagare questi servizi».