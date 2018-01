Cosa si nasconde dietro le nomine di Bucci? Pd e Lista Crivello sollevano il caso

Genova - Si è svolta questa mattina a Palazzo Tursi la conferenza stampa da parte dei consiglieri del Partito Democratico, di «Genova che Osa» e della Lista Crivello che hanno annunciato alcune proposte sul tema della trasparenza delle nomine.



Trasparenza - «La giunta comunale ha portato in discussione una modifica elle linee guida sulle nomine nelle partecipate che ridurrà la trasparenza della procedura – hanno dichiarato – Il documento della maggioranza prevede l’eliminazione dell’albo delle candidature e la possibilità per il sindaco di chiamare direttamente chi vuole, indipendente dalla candidatura e dalla conseguente presentazione di un curriculum – Viene tolta anche la possibilità di riunire una commissione consiliare a riguardo riducendo gli spazi di discussione anche alla stessa maggioranza che sostiene il sindaco – hanno proseguito – La trasparenza è sempre un dovere e per questo presentiamo un pacchetto di proposte per rendere la procedura delle nomine più rigorosa e meritocratica».



Argomenti - «Proponiamo che sia mantenuto e reso pubblico per tutti i cittadini sul sito internet di Tursi e in un’apposita sezione dedicata – hanno dichiarato – Nell’albo dovranno essere pubblicati l’elenco delle nomine in scadenza, i curriculum e la documentazione di ogni singolo candidato e i provvedimenti di nomina del sindaco. Nella medesima sezione dovranno essere pubblicate obbligatoriamente – hanno proseguito – le informazioni su tutti i titolari di cariche pubbliche designati dal Comune. Sarà così possibile per i cittadini visionare la situazione reddituale e patrimoniale, la presenza di conflitti di interessi, gli eventuali altri incarichi pubblici ricoperti precedentemente e gli emolumenti percepiti».



Audizione e parità dii genere «Va mantenuta la possibilità prevista dalle linee di indirizzo del 2014 di audire pubblicamente nella prima commissione consiliare i candidati alla carica pubblica. Per completezza di informazione la proposta del centrodestra – hanno concluso – contiene solo un elemento positivo, il riferimento alla parità di genere, che invece manca nel testo attuale».