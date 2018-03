Genova - Una voce nell'aria da ore che adesso si avvia a diventare realtà. Come raccontano in questi bollenti minuti le agenzie, Matteo Renzi è infatti pronto a rassegnare le dimissioni da segretario del Partito democratico, nonostante in campagna elettorale avesse dato a intendere di non volersi far da parte anche in caso di sconfitta.



Addio - Ma una sconfitta di queste dimensioni, unita al pressing della minoranza interna devono aver convinto l'ex premier a gettare la spugna. Si attende quindi l'ufficialità. E poi il Pd dovrà trovare un nuovo segretario che provi a traghettare il partito fuori dai minimi storici. Il dato pare tratto, anche se il portavoce di Renzi ha affermato su Twitter «a me non risulta».