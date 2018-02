Dal Porto Antico alla Marina: «Sfruttiamo il mare per arrivare all´aeroporto»

Genova - Francesco Maresca, consigliere del Comune di Genova con delega Porto e Mare, sta studiando con la sua direzione una nuova possibilità per smaltire il traffico in direzione dell'Aeroporto "Cristoforo Colombo". «Vogliamo far confluire il traffico che proviene dalle crociere in direzione aeroporto. Come? Attraverso collegamenti veloci via mare».



«L'idea è quella di sfruttare il mare, oggi troppo poco utilizzato. Un esempio potrebbe essere un battello di piccole dimensioni, che si sposti dal Porto Antico alla Marina dell'Aeroporto».



«Stiamo studiando la proposta, che avanzeremo poi al sindaco Bucci. Dovesse accettare, la mia direzione Porto e Mare si attiverà subito in sinergia con l'autorità portuale, l'aeroporto e il Comune per avviare una procedura di bando di gara. Lì capiremo se c'è qualcuno interessato a prestare questo servizio per il Comune di Genova».



Non solo Euroflora dunque, Genova vuole tornare a sfruttare appieno il mare per far defluire il traffico cittadino.