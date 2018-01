Delirio nel Pd: neanche un candidato genovese, la corsa contro il tempo per fermare Renzi

Genova - «Fermatevi, con questi candidati perdiamo le elezioni»: più che una richiesta, è un grido. Lo lancia l’ex segretario provinciale del Partito Democratico Alessandro Terrile che ha convocato per stasera, a poche ore dalla chiusura delle liste per le elezioni del 4 marzo, una dura conferenza stampa.

«Le voci che arrivano da Roma ci irritano - tuona Terrile - la segreteria renziana sta pensando di comporre per Genova una lista senza nemmeno un capolista genovese. Nulla di personale contro Paita, Vazio o Vattuone ma non sono genovesi, non rappresentano la città, non hanno la capacità di attrarre voti».

Se non è una rivolta, poco ci manca: «Questa scelta non ha senso - dice Terrile - in Liguria abbiamo due ministri, una è genovese (Roberta Pinotti, ndr), possibile che non siano in lista»?

Terrile non chiarisce cosa succederà se da Roma ignoreranno la richiesta ma resta irremovibile sul diktat: «Fermatevi, state sbagliando, usando Genova per difendere gli intoccabili delle consorterie del partito perderemo le elezioni».