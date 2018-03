Di Maio: «Un trionfo per il M5S, oggi inizia la Terza Repubblica»

Il leader del M5S apre ad alleanze: «Sentiamo la responsabilità di governare»

Genova - «Siamo i vincitori assoluti, un trionfo per il Movimento Cinque Stelle»: Luigi Di Maio ha scelto di parlare dopo Salvini e lo fa intestandosi la corona di vincitore, non a caso facendo subito riferimento alla Lega nel suo primo discorso post elettorale.



Dati - «Triplichiamo il numero dei parlamentari nelle due camere, un risultato che avevamo annunciato in campagna elettorale. Ci sono intere regioni in cui ci ha votato più di un cittadino su due. Siamo primi in Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio... rappresentiamo tutto lo Stivale dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Non posso dire lo stesso di altri che sono forze politiche territoriali. Questo ci proietta verso il governo dell'Italia, sentiamo di averne la responsabilità. Le coalizioni non hanno i numeri per farlo».



Cosa fare - «I cittadini hanno votato il programma del M5S e lo vogliamo realizzare - ha aggiunto - Abbiamo l'occasione storica per realizzare soluzioni a vecchi problemi. Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, a partire dall'individuazione delle figure di garanzia nelle presidenze delle due camere. Ma soprattutto sui temi della prossima legislatura. Sono convinto che il Presidente della Repubblica saprà governare questo momento con autorevolezza a equilibrio. Oggi inizia la Terza Repubblica e sarà la repubblica dei cittadini italiani”, ha concluso Di Maio.