Di Maio è a Genova: «Cassimatis? No comment»

Genova - Il candidato premier del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio si è presentato quest’oggi a Genova all’Istituto Italiano di Tecnologia, congratulandosi con gli addetti ai lavori per l’eccellenza che lo stesso offre: «È un modello da sostenere al 100% ed è un esempio di quello che l’Italia sa fare nel mondo».



Un diktat chiaro e preciso emerge da quanto confessato dal grillino alla stampa: "eliminare le leggi inutili". Stando a quanto riferito da Di Maio sarebbero 400 le leggi inutili a favore della piccola impresa: «Circa 9 miliardi di euro sono destinati a grandi opere inutili».



Né Terzo Valico, né alta velocità ferroviaria Genova-Milano sembrano dunque gradire i pentastellati. Ma Di Maio chiarisce: «Ci sono molte grandi opere che servono al Paese, tante altre che sono state superate dalle innovazioni tecnologiche, dai cambiamenti nel traffico merci e passeggeri. Noi vogliamo prendere quei 9 miliardi di euro per metterli in progetti di mobilità urbana, in nuovi tracciati ferroviari dove le ferrovie non ci sono, o per potenziare le tratte a binario unico, per cominciare a fare le opere prioritarie. Il M5S non è contro le grandi opere, siamo contro quelle inutili, pensate alla Tav Torino-Lione».



E infine un doveroso commento è stato chiesto sulla polemica della Cassimatis la quale il 19 gennaio, inseme all'avvocato Borré, faranno partire un ricorso presso il Tribunale di Genova, sull’utilizzo illegittimo del simbolo da parte del movimento. «No comment!» ha risposto il leader grillino, evitando così la scomoda domanda.