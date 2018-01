Genova - La notizia sta ormai girando da giorni, ma le voci che si alternano dai vari schieramenti politici sembrano essere in contrasto e, sopratutto, differenti. Stando a quanto è stato riportato infatti, sarebbero 118 i migranti che il Comune di Genova avrebbe di fatto schedato, consegnando il dossier in Prefettura.



A lanciare la provocazione è stato il consigliere municipale di 'A Sinistra' e dell'associazione 'Genova che Osa' del Municipio centro-est, Andrea Massera, il quale ha proposto di "schedare" i politici. In che senso? «Abbiamo iniziato una petizione contro l'assessore alla Sicurezza Garassino che ha proposto di schedare e multare i mendicanti, cosa che è accaduta con 118 migranti - spiega Massera - Con questa petizione vogliamo utilizzare gli stessi termini provocatori della Lega ovvero schedare, e abbiamo così deciso di farlo con i politici».



«L'idea è semplice - spiega il consigliere municipale - l'obiettivo è indagare, ad esempio su quali siano i finanziamenti ottenuti dai politici nella campagna elettorale. Dopo, se si vogliono fare ragionamenti sulle cooperative che gestiscono il fenomeno migratorio a Genova ben vengano, come sono ben accetti incentivi alle realtà che praticano integrazione. I 118 migranti schedati sono il 6% del totale che Genova ospita, e il restante 94%? Secondo noi - conclude - sono temi salienti che vanno affrontati con chiarezza, evitando populismi e demagogie» .



Non si fa attendere la risposta dell'assessore Garassino che a margine del consiglio comunale di ieri, ha deciso di rispondere alla provocazione: «Non si tratta di una schedatura, ma parliamo di un informativa per chi è nel territorio. Vogliamo sapere perché certa gente invece che imparare l'italiano decida di mendicare sul territorio. Dopo i fatti di Bordighera - sottolinea - dove si pensa che ci sia un racket che controlli questi poveracci, mi interesserebbe capire cosa sta accadendo».



«Poi se qualcuno non è interessato alla legalità è un problema suo, noi siamo interessati, e le decine di mail che stanno arrivando dai cittadini che ci dicono che facciamo bene dimostrano che questi danno ragione a noi, quindi -conclude - che raccolgano le loro firmette, noi continueremo ad andare avanti per questa strada».