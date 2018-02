Due milioni di euro per Villa Serra: pronta una partnership con il Bergese

Genova - Nei prossimi anni Cornigliano sarà uno dei quartieri che subirà maggiori modifiche. Per la via omonima, passeranno pochi veicoli perché ci sarà in atto una trasformazione urbanistica profonda.



Il compito del Municipio Medio-Ponente, di concerto con il Comune di Genova, sarà quello di inserire nuovi contesti all'interno del tessuto corniglianese, oltreché attrattive importanti e di prestigio.



Una delle attività, che molto probabilmente prenderà piede, sarà l'inserimento dell'Istituto Bergese all'interno di Villa Serra. Un inserimento graduale che consentirà agli studenti dell'alberghiero la possibilità di adoperare una location prestigiosa e originale per le attività di ricerca e di catering.



La preside è in contatto con le autorità municipali e comunali per definire l'accordo. Villa che, in ogni caso, verrà ristrutturata e adeguata al suo interno. Circa due milioni gli investimenti stanziati per quest'opera di ristrutturazione.



© FOTO DI PERCORNIGLIANO.IT