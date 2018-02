E durante un comizio in Val Trebbia riappare Claudio Burlando

Genova - "A volte ritornano" direbbe qualcuno vedendo questa fotografia che, nonostante la sfocatura e la bassa qualità, permette distintamente di riconoscere il soggetto inquadrato. Tralasciando la celebre raccolta di romanzi di Stephen King, è diventato oggi raro e difficile incrociare l'ex presidente della Regione Claudio Burlando durante una campagna elettorale.



Ed ecco che invece l'ex governatore è riapparso durante un comizio, organizzato dagli amici della bella Val Trebbia a Ponte Trebbia, precisamente al ristorante 'la Becaccia'. L'evento era incentrato sulla presentazione dei candidati del Partito Democratico al parlamento Raffaella Paita e Vito Vattuone.



Non troppo tempo fa, durante un comizio del centro destra a La Spezia, Biasotti, l'ex rivale storico di Burlando, aveva esordito citandolo nel suo discorso: "Ho un solo rimpianto: aver lasciato la Liguria nelle mani di Burlando e lo avrò per sempre. Però la differenza tra me e lui è che io sono attivo con il mio partito mentre ora lui è in pensione a giocare a bocce".



Chissà che questa partecipazione inaspettata non significhi qualcosa in più?