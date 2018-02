Elezioni, al via gli incontri per scrutatori e presidenti di seggio

Genova - In occasione delle elezioni del prossimo 4 marzo, per la prima volta dopo più di dieci anni, si applicherà una nuova legge elettorale che prevede l'utilizzo di una nuova scheda e un nuovo metodo per votare. Anche per questo evento il Comune di Genova organizza, al Centro Civico Buranello di via Nicolò Daste 8 a Sampierdarena, incontri formativi per scrutatori e presidenti di seggio.



Venerdì 23 febbraio sono previste due sessioni, alle ore 14.30 e alle 16.30, rivolte agli scrutatori di seggio che svolgeranno l'incarico per la prima volta e non abbiano più di trent'anni. La partecipazione sarà comunque libera e aperta anche a chi ha svolto la stessa mansione durante elezioni precedenti. Nella prima sessione saranno inclusi gli scrutatori del Municipio II Centro Ovest chiamati a svolgere l'incarico anche per il rinnovo del Consiglio Municipale. Sabato 24 febbraio, alle ore 8.30 e alle 10.30, si svolgeranno invece le sessioni dedicate alla formazione dei presidenti seggio; nella prima saranno inclusi i presidenti del Municipio II Centro Ovest chiamati a svolgere l'incarico anche per il rinnovo del Consiglio Municipale.



In considerazione della concomitanza delle Elezioni Politiche e delle Elezioni Municipali, le operazioni di spoglio per le 73 sezioni del Municipio II Centro Ovest cominceranno alle ore 14 di lunedì 5 marzo.