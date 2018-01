Genova - «Euroflora è l'occasione giusta per rilanciare la città e rilanciare Nervi» sottolinea Marco Bucci ai microfoni di Genova Post, in occasione della presentazione a Palazzo Tursi.



Una sfida che in un primo momento sembrava impensabile ai più. «Abbiamo tutti voglia di godere di un'architettura floreale all'interno di uno dei posti più belli al mondo. Vedremo e vedrete una cosa che non si è mai vista».



Si è discusso molto sui problemi relativi alla viabilità. «Si va con i mezzi pubblici, questo è il messaggio che ci sentiamo di lanciare e penso che sarà percepito molto bene dai turisti e dai cittadini. Inoltre, stiamo lavorando per far sì che Nervi si possa raggiungere anche attraverso il mare. Sono convinto che sarà uno dei punti di eccellenza e mi auguro che non ci siano troppe code» ha concluso il sindaco di Genova.