Euroflora, il Comune: «Sfruttiamo il mare per arrivare a Nervi»

Genova - Ancora tre mesi e poi sarà tempo di Euroflora, la prima ai Parchi di Nervi. Fervono i preparativi per quella che si appresta ad essere una kermesse all'insegna dell'originalità logistica, oltreché floreale.



Tra le novità al vaglio dell'amministrazione anche l'opportunità di utilizzare il mare come canale di approdo. «Stiamo valutando la possibilità con il sindaco di fare un servizio di battelli o navette, dalla Foce a Nervi» introduce Francesco Maresca.



«L'idea è di replicare quello che - per certi versi - si è visto a Milano con l'Expo, ossia un'area dove parcheggiare individuata a Piazzale Kennedy, che possa poi permetterci di sfruttare il nostro amato mare per raggiungere Nervi».



Il consigliere con delega al Porto e al Mare motiva i vantaggi. «In questo modo riusciremmo a limitare parte del traffico dalle strade, incentivando una specie di tour comprensivo - oltre del biglietto di andata e ritorno del battello - dell'ingresso a Euroflora».



I prossimi sviluppi. «Occorrerà fare un piano strategico e poi eventualmente un bando per vedere chi vuole e chi può offrire questo servizio. L'unico problema sono le condizioni del mare, quindi il contratto in subappalto dovrà essere elastico» conclude Maresca.