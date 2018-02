Ex mercato di Cornigliano, Bucci fa chiarezza: «Non è in vendita»

Genova - In questi giorni vi abbiamo raccontato a più riprese del destino dell'ex mercato di Cornigliano, situato in piazza Monteverdi.



Domenica scorsa la notizia del futuro associativo pensato dal Municipio Medio Ponente, lunedì - a distanza di 24 ore - l'inserimento della struttura tra i 35 beni immobili prossimi alla vendita. Notizia che aveva spiazzato gli addetti ai lavori, e che ha sin da subito suscitato alcune polemiche attorno alla figura del sindaco Marco Bucci.



Il comitato Cornigliano per la Città ha manifestato al primo cittadino genovese con una lettera la propria amarezza, chiedendo a più riprese di tener fede alle promesse elettorali. Marco Bucci che, in giornata, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda spiegando che «nessuna promessa è stata disattesa o dimenticata, compresa quella del mercato comunale di piazza Monteverdi che non è più nell'elenco delle alienazioni del bilancio 2018 e resterà a disposizione delle associazioni del territorio».



Un sospiro di sollievo dunque per il Municipio VI, che per voce del presidente Mario Bianchi ha espresso il proprio gradimento sull'argomento: «Apprendo con soddisfazione le dichiarazioni del sindaco, nell'ottica di perseguire gli impegni che entrambe le amministrazioni si erano prese incarico durante l'incontro pubblico con i cittadini».