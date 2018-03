Genova - Questo pomeriggio Alberto Pandolfo, consigliere comunale del Partito Democratico, ha presentato durante la seduta del consigli comunale, un’interrogazione sull’ex mercato di San Teodoro in via Bologna, oggi in stato di abbandono.



Area - «Come Pd chiediamo che in quell’area ci sia un progetto chiaro. Dall’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi – ha aggiunto Pandolfo - mi è arrivata la risposta che non è prevista una alienazione di quel bene e questo lo ritengo molto importante».



Futuro - «E’ fondamentale dare ‘delle gambe’ a progetti realizzabili che non lascino all’interno del quartiere un bene che è comunale ma che si trova in stato di abbandono da molto tempo».



ph comune di Genova