Genova - Con un flash mob in Sala Rossa il Movimento 5 Stelle ha manifestato il proprio dissenso nei confronti della fondazione Change, colpevole - a detta dei grillini - di aver finanziato la campagna elettorale dell'allora candidato sindaco Marco Bucci. I consiglieri Ceraudo, Giordano, Immordino, Pirondini e Tini hanno indossato provocatoriamente cravatte arancioni per tutta la seduta del Consiglio Comunale.



«Il nostro è un segno di protesta civile» puntualizza Pirondini. Il pentastellato motiva così il dissenso: «Il colore arancione delle cravatte che abbiamo oggi indossato riprendono il colore della fondazione Change del presidente Toti. Fondazione che ha finanziato con 112 mila euro la campagna elettorale dell'allora candidato sindaco Marco Bucci. Oggi non ci fanno sapere da quali parti siano arrivati quei 112 mila euro, perché quel tipo di fondazione - per legge - non ha l'obbligo di rendere pubblici i bilanci».



«Se non che il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ha chiesto alle forze politiche - anche in assenza di una norma - di rendere comunque pubblici chi sono i finanziatori di quel tipo di fondazione. Noi abbiamo fatto un'interrogazione urgente la settimana scorsa e non ci hanno risposto, non ci hanno risposto per iscritto nonostante avessero l'obbligo di farlo entro cinque giorni. Oggi non ci hanno ammesso in aula un articolo 55 per interrogarli ancora su questo tema» afferma sconcertato Pirondini.



«Pare sia impossibile sapere chi ha versato quei 112 mila euro all'interno della fondazione Change, che poi li ha messi a sua volta a disposizione di Bucci». Non sembrano intenzionati a mollare l'osso i grillini su questa vicenda: «È molto importante saperlo, perché capire chi finanzia la campagna elettorale è un tema importante per evitare che poi l'eletto restituisca il favore a chi ha fornito queste ingenti somme di denaro» conclude Pirondini.