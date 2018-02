Genova - «Il Comune di Genova intende chiedere che l'ente organizzatore di manifestazioni a rischio debba versare una cauzione a scopo precauzionale»: lo ha detto in Consiglio comunale l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino rispondendo a un'interrogazione della capogruppo della Lega Nord e collega di partito Lorella Fontana a proposito del corteo antifascista di sabato 3 febbraio.



Danni - «E' un sistema già utilizzato in altre città - ha detto Garassino - e prevede nel caso vada tutto bene la restituzione integrale della cauzione, in caso di danni che questi vengano scalati dalla cifra versata».



Ordine pubblico - Il sindaco Marco Bucci e Garassino hanno chiesto al prefetto la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica su questo tema: «Nel frattempo il prefetto si è impegnato a farmi avere la documentazione sulle altre città che applicano un sistema analogo - ha detto Garassino - così vedremo di fare in modo che anche Genova possa cautelarsi verso i violenti che con la politica non hanno niente a che fare».