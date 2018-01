Giampedrone non correrà per Roma: «Non posso lasciare la Liguria»

L'assessore regionale: "Il mio prossimo appuntamento elettorale sarà nel 2020 al fianco di Toti e dei liguri".

Genova - «Il mio prossimo appuntamento con gli elettori sarà nel 2020 davanti ai Liguri e al fianco del Presidente Toti. Avanti insieme!». Giacomo Giampedrone ha chiuso così il discorso su una sua eventuale candidatura per le elezioni politiche di marzo nelle quali dunque non sarà in corsa. L'assessore regionale che nelle scorse settimane aveva ragionato sulla possibilità di tentare il grande salto dopo aver vinto comunali e regionali, ha motivato la sua scelta con u breve post su Facebook.



Cambiamento - «Da due anni e mezzo stiamo lavorando, giorno per giorno, per cambiare la Liguria. I tanti risultati fin qui raggiunti - ha sottolineato - nelle delicatissime deleghe di cui mi occupo, credo siano sotto gli occhi di tutti. Ringrazio di cuore tutta la coalizione per avermi proposto la possibilità di candidarmi alle prossime elezioni politiche, ma interrompere adesso il mio percorso in Regione per andare a Roma sarebbe come lasciare qualcosa a metà e con molto lavoro davanti da portare a termine. E soprattutto sarebbe lasciare tutti voi. Cosa che non voglio assolutamente fare. Ho deciso quindi che la nostra corsa insieme continua più forte che mai».