Grasso: «Continuiamo a lavorare per il nostro progetto»

Genova - «Prendiamo atto della delusione per il mancato successo della nostra proposta e per non aver saputo intercettare l'avanzata del consenso per la destra e il Movimento cinque stelle, sulla scia di quanto avvenuto altrove in Europa. Continueremo a rappresentare in parlamento al sinistra». Pietro Grasso parla poco prima delle 15, dopo una nottata e una mattina che hanno sancito la disfatta per Liberi e uguali, fermo al 3,4 per cento. Le attese erano ben diverse, puntando al doppio di quanto ottenuto.



Una sconfitta amara, che però non porterà nell'immediato a terremoti, stando alle parole dell'ex presidente del Senato. «Continueremo con coerenza a sostenere i nostri valori e i nostri ideali e con pazienza proseguiremo a cercare di realizzare il nostro progetto, come abbiamo promesso agli elettori», ha aggiunto.