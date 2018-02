Genova - Nella giornata di ieri l'assessore al Bilancio e al Patrimonio Pietro Piciocchi ha incontrato la stampa per illustrare il bilancio preventivo del 2018. Una delle buone notizie per i genovesi riguarda la Tari: «Non aumenta, la scommessa è vinta» afferma soddisfatto l'assessore.



«Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi con l'azienda per un piano molto sfidante di raccolta differenziata, investendo per l'apertura di Scarpino. Abbiamo inoltre - prosegue Piciocchi - previsto due agevolazioni significative: la prima riguarda una riduzione della Tari per la cessione di beni alimentari da parte di utenze non domestiche ad associazioni; la seconda, invece, consiste in uno sconto di 50 euro sulla Tari delle famiglie che dal 2018 in avanti daranno alla luce un terzo figlio (dal terzo in avanti)».